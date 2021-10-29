Erhan Yazıcıoğlu isyan etti: "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin TL veriver"
Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programının konuğu oldu. Son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını belirten Yazıcıoğlu, oynadığı sonra reklamda büyük bir ücret kazandığı konuşulan Tarkan'ı örnek göstererek, "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin TL veriver" dedi.
TV8’de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programının bugünkü konuğu usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu oldu.
Düşük ücretlerden dolayı bir
süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.
Canlı yayında isyan eden 70 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri
kullandı:
"Son bir yer ile çalışmıştım istediğim ücreti
vermişlerdi. Ondan sonra gelen menajer arkadaşlar da çalışıyor ama eski
dizilere yeni takviyeler yapılıyor. İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu
da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL
ver."
"BUNU ÇOK GÖRMEYİN"
"Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben
bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin. Asgari ücretle
geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum. Sektörde de bir fiyat politikası var.
Ne yazık ki zorunlu olan benim emekli maaşım var. Devlet bana bakıyor. Ben ona
güvenerek dayanabilirim."
"Dayanamayan, daha küçük paraları kabul eden, etmek
zorunda olan arkadaşlarım var iken o parayı vermeyecekler bana. Onların fiyatı
da 20 bin TL. Beni örnek gösterim ben de o kadar istiyorum deselerdi ki bizim
sektörde öyle bir şey yoktur. "
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