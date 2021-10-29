Erhan Yazıcıoğlu isyan etti: "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin TL veriver"

29 Ekim 2021 Cuma, 15:59

TV8’de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programının bugünkü konuğu usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu oldu.

Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

Canlı yayında isyan eden 70 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir yer ile çalışmıştım istediğim ücreti vermişlerdi. Ondan sonra gelen menajer arkadaşlar da çalışıyor ama eski dizilere yeni takviyeler yapılıyor. İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver."

"BUNU ÇOK GÖRMEYİN"

"Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin. Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum. Sektörde de bir fiyat politikası var. Ne yazık ki zorunlu olan benim emekli maaşım var. Devlet bana bakıyor. Ben ona güvenerek dayanabilirim."

"Dayanamayan, daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım var iken o parayı vermeyecekler bana. Onların fiyatı da 20 bin TL. Beni örnek gösterim ben de o kadar istiyorum deselerdi ki bizim sektörde öyle bir şey yoktur. "