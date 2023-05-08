Tarkan oyunu kullandı: 'Vatana millete hayırlı olsun'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:48

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:04

Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Megastar, paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurtdışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurtdışında oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.