Tarkan oyunu kullandı: 'Vatana millete hayırlı olsun'

Ünlü sanatçı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oyunu verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Megastar, "Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:48
Tarkan oyunu kullandı: 'Vatana millete hayırlı olsun'
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Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı.  Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Megastar, paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurtdışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurtdışında oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.


Tarkan 2023 seçimleri Seçim

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