Tarkan resmen duyurdu: 'Geri sayım başladı'

04 Şubat 2022 Cuma, 17:28

Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıklayan ve hastalığını hafif semptomlarla geçirdiğini belirten ünlü sanatçı Tarkan, bu kez hayranlarına sevindiren bir haber verdi.

Ünlü sanatçı, sevenlerinin uzun süredir beklediği haberi Twitter'dan ve Instagram'dan duyurdu.

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı için kolları sıvamıştı. Sanatçı, sonunda bir paylaşım yaparak "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımına anında binlerce beğeni geldi.

"ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN YAKALANDIM"

Önceki günlerde 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak koronavirüse yakalandığını duyuran sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum."