Tarkan, sildiği fotoğrafa açıklık getirdi: 'Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım bilmiyorum'

24 Eylül 2021 Cuma, 09:48

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Tarkan, Türkiye'de koronavirüs salgını başladıktan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'nın Alzey kasabasındaki evinde yaşamaya başlamıştı.

Salgın sürecinde sosyal medyayı da aktif kullanmaya başlayan ünül sanatçı, daha önceden paylaştığı fakat pişman olduğu bir fotoğrafa açıklık getirdi.

Tarkan, "Sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag v.b. faktörler aklımı başımdan almıştı" diyerek, "Hangi akla hizmet böyle bir şey yaptım bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bir 'iyi geceler' tbt’si de iyi gider şimdi dedim.

Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvaaaah ne yaptım ben?' deyip hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya...

İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan.

Keşke bu anda kalsaydım.





Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag v.b. faktörler aklımı başımdan almıştı"