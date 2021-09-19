Tarkan'dan pazar günü paylaşımı: Bugün ruh halim bu

19 Eylül 2021 Pazar, 20:40

Pandeminin başından bu yana eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan Tarkan, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor.

Bugün Instagram hesabından 'pazar günü' paylaşımında bulunan Tarkan, ruh halini anlattı.

Megastar, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü. Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın. Düşerim ben de karanlıklara arada. Umarım sizler iyisinizdir. İyi pazarlar" notunu düştü.





