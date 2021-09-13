Demet Akalın'dan Tarkan'a "Memlekete dön" çağrısı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından eşi Okan Kurt ve Tarkan ile verdiği pozu paylaşarak, ünlü şarkıcının ülkesine dönmesi için çağrı yaptı. Akalın, "Dön artık memlekete" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:56
Demet Akalın'dan Tarkan'a
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Sanatçı Tarkan, uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Ünlü sanatçı, koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti.

Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye gelmedi.

"DÖN ARTIK MEMLEKETE"

Şarkıcı Demet Akalın da Almanya'da yaşayan Tarkan'a ülkesine dönmesi çağrısında bulundu.

Eşi Okan Kurt ve Tarkan'la çekilen bir fotoğrafı paylaşan Akalın "En çok özlenen. Dön artık memlekete Tarkan" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.


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