Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı: 'Mis gibi kokuyor'

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:29

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:32

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde, rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalde, Samsunlu müzikseverler Ceza ve Tarkan'ı canlı izleme fırsatını yakaladı. Gecenin ilk bölümünde sahneye çıkan Ceza, enerjik performansıyla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından sahneye çıkan Tarkan, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Tarkan, performansı sırasında sık sık terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlara imza attı. Ön sıradaki seyircilerle diyalog kuran Tarkan, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" şeklinde espri yaptı. Seyirciye attığı havlu için "Havlu kalmadı kız" diyerek, havluyu yakalamak için seyircilerin yarışmasına neden oldu.

Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival büyük ilgi gördü.