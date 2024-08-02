Tarkan'dan sessiz konser! Söyledi ama kimse duymadı, seyirciler isyan etti

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:15

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:16

Uzun bir aradan sonra hayranları ile buluşan Tarkan‘ın dünkü konserine teknik arızalar damgasını vurdu. Arızanın farkında olmayan Tarkan dakikalarca sessiz şarkı söyledi.

UZUN SÜRE 'SESSİZ' ŞARKI SÖYLEDİ

Megastar Tarkan uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Fanta Fest kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı teknik arızalar patlak verince dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. İzlemeye gelenler ‘ses yok’ diye bağırdı.

SEYİRCİLER ‘SES YOK’ DİYE BAĞIRDI

Konseri izlemeye gelen vatandaşlar “ses yok!” diye bağırdı.

Tarkan, ses sistemindeki aksaklığa rağmen sahnesine devam ederek performansını sürdürdü. Konserde yaşanan bu teknik sorunlar, anbean görüntülendi ve Tarkan’ın kararlılığı ve profesyonelliği dikkat çekt

