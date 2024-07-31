Tarkan'dan duygulandıran 'Genco Erkal' mesajı: 'Kocaman ve cesur bir yürekti...'

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Megastar Tarkan, usta isim için bir taziye mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:50
Tarkan'dan duygulandıran 'Genco Erkal' mesajı: 'Kocaman ve cesur bir yürekti...'
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Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ı kaybettik. Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

CUMA GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Genco Erkal, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreni ile uğurlanacak. Ardından cenazesi Teşvikiye Camisi'ndeki ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

TARKAN'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Erkal'ın ölüm haberinin ardından birçok sanatçı ve siyasetçi sosyal medyadan usta isme veda mesajı yayımladı. O isimlerden biri de megastar Tarkan oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, "Usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal da aramızdan ayrıldı. Üzgünüm… Ülkemizin aydın yüzü, Nazım Hikmet’in sesi, hep adaletin, hakkın yanında duran, kocaman ve cesur bir yürekti. Nurlar, ışıklar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.


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