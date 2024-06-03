Tarkan yeni albümünü duyurmuştu: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:54

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:54

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan yeni albümünü duyurdu.

Tarkan, yeni albümüyle ilgili olarak “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" dedi.

Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan, 'Kuantum 51' adlı yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.



