Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle' diyerek duyurdu

Megastar Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni şarkısını duyuran sanatçı, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 18:03
Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle' diyerek duyurdu
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Ünlü sanatçı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİZLERLE..."

Megastar, paylaşımına şu notu düştü:

"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak"

Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Megastar, son olarak 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısını hayranlarıyla buluşturmuştu.


Tarkan Son Durak albüm şarkı

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