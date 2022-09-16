Cem Yılmaz'dan 'Tarkan' açıklaması: 'Hala anlamamakta direniyorlar'

16 Eylül 2022 Cuma, 14:43

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yüz binlerce kişiye konser veren sanatçı Tarkan, gündemden düşmüyor. Geçen günlerde Etiler'de kameralara yansıyan komedyen Cem Yılmaz, Tarkan'ın konseri hakkında konuştu.

Gazetecilerin Tarkan konseriyle ilgili sorularına yanıt veren Yılmaz, "Tarkan'a hepimizin teşekkür etmesi lazım. Tarkan, şahane bir şey yaptı" dedi.

"İNSANLAR ANLAMAMAKTA DİRENİYOR"

Yılmaz, Tarkan'ın İzmir konserinden ücret talep etmediği yönündeki söylentileri hatırlatınca, "O konunun bir önemi yok. Konunun para olmadığını herkes biliyor zaten. Önemli olan böyle güzel bir şeyde bu kadar insanı bir araya getirmek... Hep birlik ve beraberlikten bahseden mesajlar veriyor Tarkan ama insanlar hala anlamamakta direniyor" açıklamasını yaptı.

"BANA YÜKLENEBİLİRSİNİZ"

Kendisine sert eleştiriler olduğu hatırlatılan ünlü isim, "Hiç önemli değil. Ben o kadar hassas birisi değilim. Problem yok, bana yüklenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

YENİ FİLMİ HAKKINDA KONUŞTU

Etiler'de bir kuaförden çıkan Cem Yılmaz, çıkış kapısında ödeme alan işletmeciye dönüp, "Bir daha böyle şeyler istemiyorum" diyerek espri yapıp, kahkahayı patlattı.

Yeni filmiyle alakalı konuşan Cem Yılmaz, "Ekim'in 23'ünde filme başlayacağız. O yüzden saçımı ufak ufak role hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Filmdeki rolüyle alakalı açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Küçük bir rol... Değişik bir iş, psikolojik bir drama. Feribottaki 'Ayzek' karakteri vardı, onun bir macerası... Tiyatro dünyasından usta arkadaşlarım var içerisinde" şeklinde konuştu.