Tarkan'dan duygulandıran 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Sen ölümsüzsün kalbimizde'

28 Haziran 2022 Salı, 15:47

Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirdi.

Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın filmleri, hayat verdiği karakterler ve açıklamaları da yeniden gündem oldu.

"SEN ÖLÜMSÜZSÜN KALBİMİZDE"

Sanatçıya dair paylaşımlar sürerken; Tarkan da usta isim için bir paylaşımda bulundu. Instagram'dan Arkın'ın bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Sen ölümsüz kalbimizde" diyerek, sanatçının sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diledi.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Arkın. Biz seni çok sevdik. Sen ölümsüzsün kalbimizde. Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni. Nurlar, ışıklar içinde uyu. Ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. #CüneytArkın"