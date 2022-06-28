Cüneyt Arkın'ın o açıklaması gündemde: 'Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?'
'Kalp durması' nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Arkın, "Kaç yıl oldu hala bir şey değişmemiş. Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.
Unutulmaz karakterlere hayat veren Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yaşamını yitirdi.
Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın filmleri, hayat verdiği karakterler ve açıklamaları da yeniden gündem oldu.
'SARAYLAR YAPIYORUZ...'
Usta sanatçının yeniden gündeme gelen sözlerinden biri de, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin yaptığı açıklama oldu. Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı “Efsaneler” belgeselinin gösterimine katılan Cüneyt Arkın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili olarak tepkisini dile getirmişti.
Arkın, muhabirin "Gençleri nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye kavuşturmamız lazım. Ya burs alıyor borçlanıyor çıkar çıkmaz iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa. Üniversiteye gelecek yurt meselesi. Yatacak yeri yok. Üniversitedeyken ben de yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu hala bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak... Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?"
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