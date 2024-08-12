Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik doğum günü kutlaması

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 12.08.2024 - 09:33

29 Nisan 2016’da evlenen ve ilk çocukları Liya’yı 2018’de kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan Tevetoğlu, uzun süredir Almanya’da yaşıyor.

İş gereği yılın belirli dönemlerinde Türkiye’ye gelen Tarkan Tevetoğlu, eşi Pınar Tevetoğlu’nun 38. yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Tarkan, eşiyle birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım... Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" notunu düştü.

