Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik doğum günü kutlaması

Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nun 38'inci yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:33
Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik doğum günü kutlaması
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29 Nisan 2016’da evlenen ve ilk çocukları Liya’yı 2018’de kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan Tevetoğlu, uzun süredir Almanya’da yaşıyor.

İş gereği yılın belirli dönemlerinde Türkiye’ye gelen Tarkan Tevetoğlu, eşi Pınar Tevetoğlu’nun 38. yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Tarkan, eşiyle birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım... Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" notunu düştü.


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