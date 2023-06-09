Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:51

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:32

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Bilgisayarın başında bir anı "Merhaba bu arada" notuyla paylaşan Tarkan, akıllara yeni bir şarkı mı geliyor sorusunu getirdi.

İşte Tarkan'ın o paylaşımı...