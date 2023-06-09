Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım!

Megastar Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bilgisayar başında bir anını "Merhaba bu arada" notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:51
Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım!
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Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Bilgisayarın başında bir anı "Merhaba bu arada" notuyla paylaşan Tarkan, akıllara yeni bir şarkı mı geliyor sorusunu getirdi.

İşte Tarkan'ın o paylaşımı...


Tarkan şarkı Megastar Paylaşım

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