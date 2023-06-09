Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım!
Megastar Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bilgisayar başında bir anını "Merhaba bu arada" notuyla paylaştı.
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Bilgisayarın başında bir anı "Merhaba bu arada" notuyla paylaşan Tarkan, akıllara yeni bir şarkı mı geliyor sorusunu getirdi.
İşte Tarkan'ın o paylaşımı...
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