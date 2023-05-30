Cem Yılmaz, Tarkan, Gülşen, Ezgi Mola... Melih Gökçek sanatçıları hedef aldı!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola gibi sanatçıların olduğu ünlü isimleri hedef aldı.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimleri'nin ikinci turunda bir kez daha sandık başına gitti. Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı.
SANATÇILARI HEDEF ALDI
Sonuçların belli olmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından sanatçıları hedef aldı.
Aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola'nın da olduğu ünlü isimlere sert sözlerle yüklenen Gökçek, bir daha siyasete karışmamalarını istedi.
"ARTİSTLİĞE DEVAM"
Gökçek, paylaşımında şunları söyledi:
"Bana bakın sanatçı taifesi. Burnunuzu bir daha siyasete bulaştırmayın. Artistliğe devam. Anlaşıldı mı? Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Defne Samyeli, Gülşen, Gökhan Özoğuz, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola, Murat Boz, Berna Laçin."
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