Tarkan, konserde İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 07:56
<p>İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.</p>

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.

<p>Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu.</p>

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu.

<p>Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı.</p>

Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı.

<p>Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi.</p>

Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi.

<p>İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.</p>

İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

<p>Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi.</p>

Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi.

<p>İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı.</p>

İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı.

<p>'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.</p>

'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

<p>Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi.</p>

Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi.

<p>Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.</p>

Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

<p>İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı.</p>

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı.

<p>Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.</p>

Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

<p> Tarkan bu sırada izleyiciye müdahale eden görevlilere seslendi.</p>

 Tarkan bu sırada izleyiciye müdahale eden görevlilere seslendi.

<p>Tarkan "Arkadaşa nazik davranın sevgi gösterisinden olmuştur" dedi.</p>

Tarkan "Arkadaşa nazik davranın sevgi gösterisinden olmuştur" dedi.

Tarkan İzmir konser

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