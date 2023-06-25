Son Dakika: Fahrettin Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması

Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:26

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:36

2013 yılında lenfomaya yakalanan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur’un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."