Son Dakika: Fahrettin Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, entübe edilen Özkan Uğur hakkında açıklamada bulundu. Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor" dedi.
2013 yılında lenfomaya yakalanan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur’un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"
Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."
Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2023
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