Son Dakika: Fahrettin Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, entübe edilen Özkan Uğur hakkında açıklamada bulundu. Koca, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:26
Son Dakika: Fahrettin Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması
Abone Ol google-news

2013 yılında lenfomaya yakalanan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur’un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."


fahrettin koca Özkan Uğur entübe yoğun bakım

İlgili Haberler

3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber

3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
Özkan Uğur'un ailesinden açıklama: 'Güzel haberler almaya başladık'

Özkan Uğur'un ailesinden açıklama: 'Güzel haberler almaya başladık'
Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Özkan Uğur’un yeğeninden ‘asılsız haber’ tepkisi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Özkan Uğur’un yeğeninden ‘asılsız haber’ tepkisi

En Çok Okunan Haberler