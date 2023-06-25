Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Özkan Uğur’un yeğeninden ‘asılsız haber’ tepkisi
Sanatçı Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğunun ortaya çıkmasının ardından hakkında çıkan asılsız haberlere yeğeni Özlem Uğur’dan tepki geldi.
Bir süre önce yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenilen sanatçı Özkan Uğur’un sağlık durumu ile ilgili çıkan asılsız haberlere yeğeni Özlem Uğur’dan tepki geldi.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özlem Uğur şu ifadeleri kullandı:
“1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber ASILSIZDIR..
Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz.
Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz.. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber ASILSIZDIR..— M. Özlem Uğur (@ozlemuguran) June 24, 2023
Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz.
Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz.. Anlayışınız için teşekkür ederiz.#özkanuğur
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