Dua Lipa Tarkan’ın şarkısını söyledi: Büyük beğeni topladı
İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın megastar Tarkan'ın 'şımarık' şarkısını söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Be the One, One Kiss, Good in Bed, Don't Start Now şarkılarıyla bilinen 3 Grammy Ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Megastar Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısı ile karaoke yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Karaokede Tarkan’ın Şımarık şarkısına eşlik eden Dua Lipa'nın o anları, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Geçmiş dönemlerde sosyal medyada kullanıcıları Dua Lipa’nın “Levitating” şarkısıyla Tarkan’ın “Şımarık” şarkısının çokça benzediği yorumlarında bulunmuşlardı.
'İBOLİPA' REMİKSİ DE GÜNDEM OLMUŞTU
Geçenyıl ise Dua Lipa’nın “Blow Your Mind” şarkısı ile İbrahim Tatlıses’in “Dom Dom Kurşunu” şarkısı Emrah Karaduman tarafından remikslenmişti.
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