Tarkan'ın yeni albümüne geri sayım: Şarkının bir kısmını paylaştı

Şarkıcı Tarkan, yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:04
Abone Ol google-news

 Şarkıcı Tarkan, 'Kuantum 51' adlı yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. 

Tarkan, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, 14 Haziran'a sadece 4 gün kaldı. Albüm yakında sizlerle olacak, umarım beğenirsiniz. Ama bence çok beğeneceksiniz."

Şarkıcı, yeni albümüyle ilgili olarak "Biliyorum 'Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız. Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" demişti.

Tarkan, yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran'da sizlerle" sözleriyle duyurmuştu. 

 


Tarkan haberleri

İlgili Haberler

Megastar Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım: '4 gün kaldı...'

Megastar Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım: '4 gün kaldı...'
Tarkan yeni albümünü duyurmuştu: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Tarkan yeni albümünü duyurmuştu: Adını ve çıkış tarihini açıkladı
Tarkan'dan 'köpeklerin uyutulması' teklifine tepki

Tarkan'dan 'köpeklerin uyutulması' teklifine tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler