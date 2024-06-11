Tarkan'ın yeni albümüne geri sayım: Şarkının bir kısmını paylaştı
Şarkıcı Tarkan, yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü paylaştı.
Şarkıcı Tarkan, 'Kuantum 51' adlı yeni albümündeki bir şarkının 20 saniyelik bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı.
Tarkan, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba, 14 Haziran'a sadece 4 gün kaldı. Albüm yakında sizlerle olacak, umarım beğenirsiniz. Ama bence çok beğeneceksiniz."
Şarkıcı, yeni albümüyle ilgili olarak "Biliyorum 'Artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız. Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" demişti.
Tarkan, yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran'da sizlerle" sözleriyle duyurmuştu.
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