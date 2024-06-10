Megastar Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım: '4 gün kaldı...'

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Tarkan, yeni albümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. "Sen Rahat Uyu" adlı marşıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Tarkan, bu kez yeni albümü "Kuantum 51" ile gündemde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:29
Megastar Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım: '4 gün kaldı...'
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Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlıklarını sürdüren Tarkan, yaptığı paylaşımlarda, "Albümün mix işlemleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz çalışıyoruz. Az kaldı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Beklenen albümün çıkış tarihini ise "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle açıklayan Tarkan, hayranlarına müjdeyi vermişti.

"BENCE ÇOK BEĞENECEKSİNİZ"

Tarkan, 14 Haziran'a 4 gün kala yaptığı yeni paylaşımında şunları söyledi:

"Merhaba, 14 Haziran'a sadece 4 gün kaldı. Albüm yakında sizlerle olacak, umarım beğenirsiniz. Ama bence çok beğeneceksiniz."


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