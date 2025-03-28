Tarsus'ta ilk hasat başladı

Mersin Tarsus Belediyesi tarafından istihdama katkı sağlamak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunda kursiyerler, hasat yaparak üretim sürecini deneyimledi.

Tarsus'ta ilk hasat başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:30

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen mantar yetiştiriciliği kursunda uygulamalı eğitimler devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 88 saatlik eğitim programı sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika veriliyor. İstiridye mantarı yetiştiriciliğini hem teorik hem de pratik olarak öğrenen kursiyerler, büyük emek verdikleri istiridye mantarlarının hasadını yaparak üretim sürecini deneyimledi.

Mantar yetiştiriciliği konusunda bilgi edinmek ve bu alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Tarsus Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurarak kayıt yaptırabildiği kaydedildi.


Etiketler: #tarsus #Mersin #hasat

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