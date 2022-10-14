Tarzı yüzünden hedef gösterilen Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu: 'Kimsenin torpillisi olmadım, vergi kaçırmadım'

14 Ekim 2022 Cuma, 10:50

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından asansörde çektiği bir fotoğrafının paylaşmış, tırnaklarındaki siyah ojeden dolayı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu.

"İNSANLARA KÖTÜ ÖRNEK OLUYORMUŞUM"

Oje sürdüğü için gençlere kötü örnek olduğu söylenen Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Selamlar, sevgiler... Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum... 10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım."

"KİMSENİN TORPİLLİSİ DEĞİLİM, VERGİ KAÇIRMADIM"

"Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. Sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum."

"İNSAN OLARAK GÜZEL YANLARIMI ÖRNEK ALIN"

"Tabi bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası... Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. o yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin."