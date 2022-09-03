Melike Şahin'in konserinde Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu sahne önünde böyle döktürdü

03 Eylül 2022 Cumartesi, 10:49

Erşan Kuneri’ dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu, gündemdeki yerlerini koruyor. İkilinin İskoçya'ya gitmesinin ardından sosyal medyada en konuşulanları arasına yer aldı. Yılmaz ve Kaygılaroğlu'nun İskoçya'nın milli kıyafeti kilt giyerek verdikleri poz çok beğenilmişti.

Yılmaz ve Kaygılaroğlu, Melike Şahin'in sahne aldığı konserde yeniden bir araya geldi. 'Fesuphanallah' şarkısının söylendiği sırada ikili karşılıklı oynarak şarkıya eşlik etti. O anlar, konseri izlemeye gelen seyirciler tarafından böyle görüntülendi.