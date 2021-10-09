Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrolde: Show TV'nin yeni dizisi 'Üç Kuruş'un afişi yayınlandı
Pazartesi akşamları Show TV'de ekranlara gelecek, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Üç Kuruş'un çekimleri hızla devam ediyor. Son olarak, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un rol aldığı projenin merakla beklenen afişi yayınlandı.
Başrollerinde oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ile
Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası
bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un çekimleri devam ederken
herkesin merakla beklediği dizinin afişi paylaşıldı.
İzleyiciyle buluşmak için gün sayan 'Üç Kuruş'un kadrosunda
Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan
Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur
Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya
Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena
Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek,
Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi isimler yer alıyor.
URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN AFİŞ PAYLAŞIMI
Üç Kuruş'ta Kartal karakterine hayat verecek olan Uraz Kaygılaroğlu da, dizinin afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
ÜÇ KURUŞ’UN KONUSU NE?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
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