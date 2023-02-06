Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Köylüler bu sırrı asla paylaşmıyor

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:58

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:45

Evde yapılan yoğurtların hep daha sağlıklı ve faydalı olduğu söylenmektedir. Evde yoğurt yaparken köylülerin hiç bir zaman paylaşmadığı tarif sırlarını şimdi sizlerle paylaşacağız.

Yoğurt yaparken işte bilmeniz gereken incelikler;

Gerekli malzeme listesi;

3 litre süt

3 yemek kaşığı yoğurt

Ev yapımı yoğurdun tarifi

*Öncelikle mayaladığınız kaplar mutlaka cam olsun.

*Güvendiğiniz yerlerden taze inek sütü alabilirseniz çok daha iyi olacaktır.

* Eğer taze süt bulamıyorsanız günlük cam şişe sütleri tercih edebilirsiniz. Sütü kaynattıktan sonra küçük parmağınızı ısıracak kadar ılımasını bekleyin. Ardından mayalama işlemine geçebilirsiniz.

*Mayalama işlemine geçmeden bebek battaniyesi boyutlarında kalın bir örtü ya da havluyu sütü sarmalamak için düz bir zemine sermelisiniz.

*Cam kapları örtünün üzerine yerleştirin ve sütü bu kaplara yavaş yavaş alın. Her 1 iitreye 1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt koyup güzelce karıştırın. Mayalanmış sütleri iyice sarıp sarmalayın ve hiç yerinden kımıldatmayın. 4 saat sonra yoğurdunuz artık hazırdır.

*Yoğurtlarımız olduktan sonra kapaksız bir şekilde buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletmek gerekiyor. 3 saatin ardından artık ev yapımı yoğurdunuzu tüketebilirsiniz

Bir kaç kez bu tarifle yoğurdunuzu yaptıktan sonra artık kendi mayanızı da elde etmiş oalcaksınız.

Afiyet olsun.