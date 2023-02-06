Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Köylüler bu sırrı asla paylaşmıyor
Evde yoğurt yaparken işinize yarayacak bir tarif, Hem lezzetli hem de sulanmıyor ve bozulmuyor
Evde yapılan yoğurtların hep daha sağlıklı ve faydalı olduğu söylenmektedir. Evde yoğurt yaparken köylülerin hiç bir zaman paylaşmadığı tarif sırlarını şimdi sizlerle paylaşacağız.
Yoğurt yaparken işte bilmeniz gereken incelikler;
Gerekli malzeme listesi;
3 litre süt
3 yemek kaşığı yoğurt
Ev yapımı yoğurdun tarifi
*Öncelikle mayaladığınız kaplar mutlaka cam olsun.
*Güvendiğiniz yerlerden taze inek sütü alabilirseniz çok daha iyi olacaktır.
* Eğer taze süt bulamıyorsanız günlük cam şişe sütleri tercih edebilirsiniz. Sütü kaynattıktan sonra küçük parmağınızı ısıracak kadar ılımasını bekleyin. Ardından mayalama işlemine geçebilirsiniz.
*Mayalama işlemine geçmeden bebek battaniyesi boyutlarında kalın bir örtü ya da havluyu sütü sarmalamak için düz bir zemine sermelisiniz.
*Cam kapları örtünün üzerine yerleştirin ve sütü bu kaplara yavaş yavaş alın. Her 1 iitreye 1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt koyup güzelce karıştırın. Mayalanmış sütleri iyice sarıp sarmalayın ve hiç yerinden kımıldatmayın. 4 saat sonra yoğurdunuz artık hazırdır.
*Yoğurtlarımız olduktan sonra kapaksız bir şekilde buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletmek gerekiyor. 3 saatin ardından artık ev yapımı yoğurdunuzu tüketebilirsiniz
Bir kaç kez bu tarifle yoğurdunuzu yaptıktan sonra artık kendi mayanızı da elde etmiş oalcaksınız.
Afiyet olsun.
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