Taşacak Bu Deniz’de şok ayrılık: ‘Gezep’i canlandıran Onur Dilber kadrodan çıkarıldı

TRT'de yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

‘Gezep’ karakterine hayat veren Onur Dilber, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Dilber, diziden çıkarıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla açıkladı. Dilber şunları yazdı:

“Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.

Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.

Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.

Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”