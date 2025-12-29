Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük kimdir? O Ses Türkiye konuğu Burak Yörük nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Erman Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ümraniye'de büyüdü. 6 yaşından bazı televizyon yapımlarında rol alarak oyunculuğa başladı. 12 yaşında oyunculuğu bıraktı, basketbol ile ilgilendi. 14 yaşından itibaren farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi aldı.

Bir süre Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü; ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi bölümüne geçti. Öğrencilik yıllarında dizilere rol almaya devam etti ve öğrenimin tamamlamadı.

"Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer aldı. "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile tanındı. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdı. Bu filmleri "Baraj", "Aşk Mantık İntikam","Seversin" ve "Taşacak Bu Deniz" dizileri izledi.

2019'da Youtube yayıncılığına başladı. Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

BURAK YÖRÜK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004 - Biz Boşanıyoruz - CanCan

2005 - Perde - Sokaktaki çocuk

2005 - Şeytan - Rüyadaki çocuk

2007 - Dede Korkut Hikayeleri-Salur Kazan - Salur Kazan

2013 - 20 Dakika - Tayfur Solmaz

2013-2014 - Ben Onu Çok Sevdim - Aydın Menderes

2015 - Hayat Yolunda - Recep

2017 - Dayan Yüreğim - Erdem

2018 - 4N1K İlk Aşk - Barış Ozansoy

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar - Barış Ozansoy

2020-2021 - Baraj - Tarık Yılmaz

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam - Çınar Yılmaz

2022 - Seversin - Tolga Tuna

2024 - Taş Kağıt Makas - Fecir Emirkıran

2024 - Esas Oğlan - Sunay

2025 - Sustalı Ceylan - Ferhat Kanturalı

2025 - Taşacak Bu Deniz - Oruç Furtuna

BURAK YÖRÜK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - 4N1K - Barış Ozansoy

2018 - 4N1K 2 - Barış Ozansoy