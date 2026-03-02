Taşınan herkesi felakete sürükledi: Ukrayna’daki 7 numaralı binanın gizemi

Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir apartman dairesinde art arda yaşanan lösemi ölümleri yıllar sonra çözüldü. Yapılan incelemede, duvarın içine karışmış radyoaktif Sezyum-137 kapsülü ortaya çıkarıldı.

ŞEHRİN EN MODERN BİNASIYDI

1980 yılında hizmete giren 7 numaralı apartman, asansörü ve sıcak su sistemiyle dönemin en konforlu konutları arasında gösteriliyordu. İlk taşınan aile için daire adeta hayal gibiydi. Ancak bir yıl içinde 18 yaşındaki kızlarının lösemiden ölmesiyle kabus başladı.

Kısa süre sonra 16 yaşındaki oğulları ve ardından anne de aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. O dönem doktorlar ölümleri kalıtsal nedenlere bağladı.

İKİNCİ AİLEDE DE AYNI HASTALIK

1987’de daireye taşınan yeni ailenin çocuklarından biri lösemi nedeniyle hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır hastalandı. Ailenin ısrarı üzerine soruşturma başlatıldı.

DUVARLARDAN YAYILAN RADYASYON

Yetkililer iki yıl sonra dozimetreyle yaptıkları ölçümlerde yüksek radyasyon seviyeleri tespit etti. Özellikle çocuk odasında değerlerin olağanüstü yüksek olduğu belirlendi. İnceleme sonucunda radyasyonun kaynağının duvarın içine karışmış bir Sezyum-137 kapsülü olduğu ortaya çıktı.

Kapsülün, inşaatta kullanılan malzemelerin temin edildiği taş ocağında kaybolduğu ve beton karışımına istemeden dahil olduğu anlaşıldı.

DÖRT CAN KAYBI, 17 KİŞİ ETKİLENDi

Olayda dört kişi hayatını kaybederken 17 kişi de farklı dozlarda radyasyona maruz kaldı. Bina tahliye edilerek ilgili bölüm söküldü ve radyasyon kaynağı çıkarıldı.

7 NUMARALI BİNAYA NE OLDU?

Bugün bina hâlâ ayakta ve radyasyon seviyesinin doğal düzeye döndüğü belirtiliyor. Ancak yaşanan trajedi, kontrolsüz radyoaktif maddelerin ne denli büyük sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne seriyor.