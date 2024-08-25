İbrahim Tatlıses ile kızı arasında sular durulmuyor: Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını kaldırdı

İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı şarkıcı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Ünlü sanatçının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 10:00
İbrahim Tatlıses ile kızı arasında sular durulmuyor: Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını kaldırdı
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Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Çıtak, babasından psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü iddia etmiş, Tatlıses’in evlat ayrımı yaptığını ileri sürerek, "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. ‘Dilan benim kızım’ dediği andan itibaren beni seven kadar sevmeyen de oldu. Birçok iş anlaşmam feshedildi. Tatlıses soyadının benim müziğime hiçbir faydası olmadı" şeklinde konuşmuştu.

Bu açıklamalara sessiz kalmayan İbrahim Tatlıses ise "Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" demişti.

Baba-kız arasındaki gerilim artarken, Dilan Çıtak’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız, merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacağım. Üzerimden büyük bir yük kalktı, inanın oh diyorum, şükür diyorum" ifadelerini kullandı.

Çıtak, bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırdı.

Dilan Çıtak, 2013 yılında kamuoyunun karşısına çıkmış ve o dönemde İbrahim Tatlıses de kızını kabul etmişti. Ancak yıllar boyunca bir dargın bir barışık süren baba-kız ilişkisi, son olaylarla tekrar gerilmiş durumda.

Çıtak, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki, ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."


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