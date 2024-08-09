İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki tartışma büyüyor: 'Tek derdi İdo Bey'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:28

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:28

Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing yaşadığını açıklamıştı.

Çıtak, yaşadıklarına dair sessizliğini Beyaz Magazin programında bozdu ve gözyaşlarıyla yaşadıklarını paylaştı. Çıtak, "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor" dedi.



Dilan Çıtak’ın bu açıklamalarının ardından, İbrahim Tatlıses de sessizliğini bozdu. Tatlıses, "Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" şeklinde yanıt verdi.

Çıtak, bu yanıtın ardından, "Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. Babam ameliyat olmadan önce ona, ‘Buradaki 6,5 milyon Euro’luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun’ diye imza attırmak istiyor. Babam ‘Ben daha ölmedim’ imza atmıyor” ifadelerini kullandı.