Tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan tüyo! Fırından çıkar çıkmaz bitiyor..

Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:31

Güncelleme: 12.04.2023 - 23:31

Fırında tavuk pişirmek için usta olmaya gerek yok. Hazırlayacağınız bu tarifle nar gibi kızarmış tavuk pişirmek mümkün. Sadece bir kaç püf noktayı bilmek gerekiyor. İşte tavuk pişirirken işinizi kolaylaştıracak o tüyo.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Fırında nar gibi kızaran tavuk tarifi paylaşıldı. Tarifin en önemli püf noktası ise eklenen ek malzemede.

Malzemeler:

Bütün tavuk,

1 adet limon,

1 adet kuru soğan,

1 adet havuç,

3-4 kereviz sapı,

1 baş sarımsak,

1 adet defne yaprağı,

Tuz,

Karabiber,

Tereyağ,

İp

Yapılışı:

Fırını 200 derecede ısıtın.

Soğanları ve limonları doğrayın, sarımsakları soyun.

Havucu ve kereviz saplarını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.

Limon dilimlerini, soğanı, sarımsağı ve defne yapağını kullanarak tavuğun içini doldurun.

Ardından her yerinin eşit pişmesi için tavuğun but ve kanatlarını bir ip yardımı ile gövdesine bağlayın.

Sebzeleri tepsiye dizin.Tavuğun göğüs kısmı yukarı gelecek şekilde sebzelerin üzerine yerleştirin. Derisinin altı da dahil her yerini tereyağ ile yağlayın.

Hazırladığınız tavuğu önceden ısıtılmış fırına sürün.

Nar gibi kızardığında tavuğunuzu fırından alın.

Pişirme adımını da tamamladıktan sonra lezzetli mi lezzetli tavuğunuz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun...