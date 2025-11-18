Tavuk, pirinç ve mantar… Zehirlenmeye yol açıyor: İşte asla tekrar ısıtmamanız gereken 5 yemek!

Türkiye, Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesini konuşurken, gıda güvenliği de yeniden gündeme geldi.



Uzmanlar yalnızca dışarıda tüketilen yemeklerin değil, evde hazırlanan yemeklerin de doğru şekilde saklanmadığında ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği yönünde yurttaşları uyarıyor.

Evde artan yemekleri ertesi gün tekrar ısıtmak, pek çok kişi için sıradan bir alışkanlık olabilir. Ancak bazı yiyecekler tekrar ısıtıldığında toksik bileşenler üretebilir ve ciddi zehirlenmelere yol açabilir.

Evde yemek güvenliğini sağlamak için temel kurallar:

Yemekleri pişirdikten sonraki 2 saat içinde buzdolabına kaldırın.

Artan yemekleri tekrar ısıtırken yalnızca bir kez ısıtın.

Isıtılan yemeğin iç sıcaklığının en az 75°C olduğundan emin olun.

Oda sıcaklığında uzun süre beklemiş yiyecekleri tekrar ısıtmayın.

TEKRAR ISITILDIĞINDA RİSK OLUŞTURAN YİYECEKLER

Tavuk ve diğer beyaz etler:

Tavuk, protein yapısı nedeniyle tekrar ısıtıldığında sindirimi zorlaşabilir. Ayrıca uygun şekilde soğutulmadığında Campylobacter ve Salmonella gibi bakterilerin çoğalması mümkündür. Bu bakteriler, ciddi mide ve bağırsak rahatsızlıklarına hatta ölümcül vakalara yol açabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul vb.):

Bu sebzeler nitrat içerir. Tekrar ısıtıldıklarında nitrat, nitrite dönüşebilir ve özellikle bebekler ile hassas kişiler için sağlık riski oluşturur. Nitrit, yüksek miktarda alındığında ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

Mantar:

Mantarın protein yapısı ısıtıldıkça bozulur. Oda sıcaklığında bekleyen mantarın tekrar ısıtılması, zehirlenme riskini artırır. Bu nedenle mantarı art arda ısıtmak önerilmez.

Patates:

Oda sıcaklığında uzun süre bekletilmiş patateslerde Clostridium botulinum bakterisi riski oluşabilir. Tekrar ısıtmak bu riski ortadan kaldırmaz. Botulizm, nadir ancak ölümcül bir hastalıktır.

Pirinç:

Pişmiş pirinç, oda sıcaklığında beklediğinde Bacillus cereus bakterisinin çoğalmasına uygun bir ortam oluşturur. Bu bakteri tarafından üretilen toksinler, tekrar ısıtma ile yok edilemez. Özellikle tavuklu pilav gibi karışık yemeklerde risk daha da yüksektir.

Uzmanlar, artan yemekleri güvenli şekilde saklamanın ve tekrar ısıtırken dikkatli olmanın, hem gıda kaynaklı hastalıkları önlemede hem de zehirlenme riskini azaltmada hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.