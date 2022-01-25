Taylor Swift için 'Şarkılarını kendisi yazmıyor' diyen Damon Albarn tepki sonrası özür diledi

25 Ocak 2022 Salı, 12:18

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Taylor Swift, şarkı sözlerini kendisinin yazmadığını iddia eden Gorillaz solisti Damon Albarn'a Twitter üzerinden tepki gösterdi. Swift, "Bütün şarkılarımı kendim yazıyorum" dedi. Alborn, Swift'in tepkisi sonrası özür diledi.

Los Angeles Times gazetesine konuşan Albarn, muhabirin Swift için "harika bir söz yazarı" demesinin ardından, "O kendi şarkılarını yazmıyor" demişti.

Swift ise daha önce Blur grubunun da solisti olan Albarn'a Twitter üzerinden, "Bunu görene kadar senin büyük hayranındım" yazdı, bütün şarkı sözlerini kendisinin yazdığını belirtti.

Albarn röportajında, sözlerini kardeşi Finneas'la birlikte yazan Billie Eilish'i Swift'e tercih ettiğini, onun gerçekten ilgi çekici bir söz yazarı olduğunu söylemişti.

Muhabir Swift'in de söz yazarlığını ortaklaşa yaptığını söylediğinde ise Albarn, "O sayılmaz. Ben 'ortaklaşa' yazmanın ne olduğunu biliyorum. Yazmakla biriyle birlikte yazmak çok farklı" demişti.

İki şarkıcının polemiği üzerine Twitter üzerinden yorumlar yapılmaya başlandı.

Daha önce Swift ile birlikte çalışan yapımcı Jack Antonoff, "Damon Albarn'la tanışmadım ve benim stüdyoma hiç gelmedi ama anlaşılıyor ki o Taylor'un yazdığı şarkıları hepimizden daha iyi biliyor" yorumunu yaptı.

Albarn daha sonra Twitter üzerinden Swift'e yazarak özür diledi:

"Kesinlikle sana katılıyorum. Söz yazarlığıyla ilgili konuştum ancak sözlerim kesilmiş. Sonsuz ve şartsız bir şekilde özür diliyorum. Söz yazarlığını kötülemek yapmak isteyeceğim en son şey. Umarım beni anlarsın".

Bu, Damon Albarn'ın bir pop yıldızını eleştirdiği için tartışmaya yol açtığı ilk vaka değil. Albarn daha önce de birlikte çalıştıktan sonra Adele'e "Kendisine güvenmiyor" demişti. Bu sözler üzerine iki şarkıcının birlikte yaptıkları çalışma piyasaya sürülmemişti.

Adele ise Rolling Stone dergisine yaptığı açıklamada, " 'İdolünle asla tanışma' noktasına gelince, bitti. En üzücüsü olan şu: Ben büyük bir Blur hayranıydım. Ama onunla çalıştığım için pişmanım" demişti.

Albarn ise daha sonra Adele için "Kendine güvenmiyor" ifadelerini kullanmadığını söylemişti.