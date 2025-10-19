Taylor Swift’ten minik hayranına 100 bin dolarlık destek

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, sosyal medyada viral olan bir hayranına örnek bir dayanışma göstererek maddi destek sağladı. 1.6 milyar dolarlık servetiyle en zengin sanatçılar arasında yer alan 35 yaşındaki Swift, kansere karşı mücadele eden 2 yaşındaki Lilah için oluşturulan yardım fonuna 100 bin dolar bağışladı.

“O BENİM ARKADAŞIM!” DEDİ, VİDEO VİRAL OLDU

Küçük kızın “The Fate of Ophelia” adlı Taylor Swift klibini izlerken ekrana “O benim arkadaşım!” diyerek işaret ettiği anların yer aldığı video, bu ayın başlarında sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevimli anlar kısa sürede milyonlarca kez izlenerek gündem oldu.

18 AYLIK KEN TEŞHİS KONDU

Lilah’a henüz 18 aylıkken 4. evre kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Ailesi tedavi sürecinde destek sağlamak için bir bağış kampanyası başlattı. Videonun yayılmasından sadece bir buçuk hafta sonra Taylor Swift, bağışıyla küçük hayranına umut oldu.

“ARKADAŞIM LILAH’A SEVGİLERİMLE”

Swift, yaptığı 100 bin dolarlık bağışın altına duygusal bir not da ekledi:

“Arkadaşım Lilah’a en içten sevgilerimi gönderiyorum!”

Ünlü şarkıcının bu jesti, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.