Taylor Swift'in babası Scott Swift'e suçlama: 'Yüzüme yumruk attı!'

Taylor Swift'in babasının Avustralya'da konser sonrası bir fotoğrafçıya saldırdığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:45
Taylor Swift'in babası Scott Swift'e suçlama: 'Yüzüme yumruk attı!'
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Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift bu sefer, kırdığı rekorlarla değil, babası Scott Swift ile gündeme geldi.

İddiara göre 71 yaşındaki Scott Swift, Ben McDonald isimli bir fotoğrafçıya yumruk attı.

Saldırıya uğrayan 51 yaşındaki McDonald'ın olay sonrası durumunun iyi olduğu ve Swift'in babasından şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayda, McDonald'ın Swift'e yaklaşmayı çalıştığı esnada babası Scott'ın fotoğrafçıya saldırdığı belirtildi.

Şarkıcıya yakın kaynaklar, iki kişinin şarkıcıya "saldırgan bir şekilde" yaklaşmak istediğini ve aynı kişilerin, şarkıcının ekibinden birini suya atmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Fotoğrafçı konuyla ilgili ABC'ye "Yüzüme yumruk attı. 23 yıldır bu işi yapıyorum hiç böyle bir şey yaşamamıştım, birinin babası beni hiç yumruklamamıştı" dedi.

Fotoğrafçı The Guardian'a ise "Swift'in babası olduğunu o an anlamamıştım" açıklamasında bulundu.

Sydney Limanı'nda gerçekleşen olayın, şarkıcının Avustralya turnesinin son konserinin ardından yaşandığı belirtiliyor.

Şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.


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