Taylor Swift'in turne filmi ön bilet satışlarında 100 milyon doları aştı

Amerikalı ünlü popçu Taylor Swift'in Eras turnesinin konser filmi sinemalara çıkmadan bir hafta önce gişe rekoru kırdı.

Filmin distribütörü AMC, küresel ön bilet satışlarının 100 milyon doları aştığını belirterek, "ilk duyurulduğu andan itibaren talebin inanılmaz olduğunu" söyledi.

AMC, filmin bir günlük en yüksek satış rekorunu kırmasının 24 saatten az sürdüğünü belirtti. Swift'in 2024'ün sonlarına kadar devam etmesi planlanan dünya turnesi, gelmiş geçmiş en popüler turne olma yolunda ilerliyor.

Stadyum bilet satışları 1,4 milyar dolara ulaşabilir, bu da Elton John'un veda turnesinde elde ettiği rekoru kırabilir.

Elton John'un turnesinde bilet satışları 900 milyon dolara ulaşmıştı. Eras turnesinin filmi önümüzdeki Cuma günü 100'den fazla ülkede sinemalarda gösterime girecek.

Film, Türkiye'de 3 Kasım'da gösterimde olacak.

Analistler, ön bilet satışlarına ek olarak filmin açılış hafta sonunda Kuzey Amerika'da 100 milyon dolarlık bir gişe hasılatı daha elde edebileceğini tahmin ediyor.

Bu yıl Kuzey Amerika'da ilk gösterimlerinde bilet satışında 100 milyon doları aşan filmler arasında Barbie, The Super Mario Bros. Movie ve Spider-Man: Across the Spider-Verse bulunuyor.

AMC aynı zamanda Beyonce'nin Aralık ayında gösterime girmesi planlanan Rönesans turnesinin filminin de dağıtımını yapıyor. Geçen yıl Taylor Swift, ABD'deki 'en iyi 10 şarkı' listelerinin tümünde şarkıları bulunan tarihteki ilk sanatçı oldu.

Swift, Eylül 2021'de dokuz şarkı rekoruna sahip olan Drake'i geride bıraktı.

Beatles da 1964'te ilk 10'da 8 şarkı rekoruna sahipti.

Ağustos ayında Spotify, Swift'in bir başka rekoru daha kırdığını ve platform tarihinde aylık 100 milyon dinleyiciye ulaşan ilk kadın sanatçı olduğunu söyledi.

Swift, Temmuz ayında ABD ve İngiltere listelerinde zirveye çıkan Speak Now (Taylor's Version) adlı üçüncü yeniden kaydedilen albümünü yayınladı.

Bu ayın sonunda ise Swift, yeniden kaydettiği 1989 (Taylor's Version) adlı albümünü yayınlayacak. Swift, şarkılarının telifine sahip olmak için tüm albümlerini yeniden kaydetme girişiminde bulundu.