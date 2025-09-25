Dr. Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Öz hakkında açılan dava, "mal varlığı değerlerini gayri meşru yolla gizlemek" iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle devam ediyor. Peki, Tayyar Öz kimdir? Özlem Öz'ün eşi Tayyar Öz neden gözaltına alındı? Tayyar Öz'ün mesleği ne?

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Dr. Tayyar Taylan Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde tamamladı. istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. Okulun ardından TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.

TAYYAR ÖZ NE İLE SUÇLANIYOR?

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.