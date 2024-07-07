Tebrik yağdı: Ünlülerin milli maç paylaşımları

Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 07.07.2024 - 09:48

A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalması Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Bu coşkuya ünlüler de ortak oldu. İşte ünlü isimlerin Milli Takım'a tebrik paylaşımları...



KENAN DOĞULU

Türkiye - Avusturya maçını Leipzig'te tribünde seyreden Kenan Doğulu, maç sonrası Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirdi. Doğulu, paylaşımına "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" notunu düştü.



ŞAHAN GÖKBAKAR

"Son saniye Mert kurtarışı... Muhteşemdi!



FİLİZ AKIN

"Hepinizi gönülden kutluyorum. Harikasınız evlatlar"

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

"Size helal olsun"



TOLGAHAN SAYIŞMAN

"Herkes muazzamdı helal olsun. Bu arada gördüğüm en iyi son saniye kurtarışı olabilir"



BEHZAT UYGUR

"Tebrikler milli takım. Bence o müthiş müvadelenin fotoğrafı Mert'in bu olağanüstü kurtarışı oldu."



TARKAN