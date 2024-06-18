Sosyal medyada çok konuşuldu: Ünlülerden tatil pozları

Ünlü isimler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlara indi ve birbirinden renkli fotoğraflarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:55
Sosyal medyada çok konuşuldu: Ünlülerden tatil pozları
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Ünlü isimler yaz mevsimiyle birlikte plaj keyfini çıkarmak için harekete geçti ve sosyal medya hesapları üzerinden renkli fotoğraflarını paylaştı. Tatilin keyfini sürerken denizin, güneşin ve kumsalın tadını çıkaran ünlüler, takipçilerini de bu anlardan mahrum bırakmadı. İşte o fotoğraflar...

MELİSA ASLI YAZICI

NESLİHAN ATAGÜL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

HAZAR ERGÜÇLÜ

NESRİN CAVADZADE

BURAK GACEMER - LARISSA GACEMER

AÇELYA TOPALOĞLU


ŞÜKRÜZ ÖZYILDIZ

BURCU ESMERSOY

HADİSE

BARIŞ KILIÇ

MİNE TUGAY



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