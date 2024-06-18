Sosyal medyada çok konuşuldu: Ünlülerden tatil pozları

Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:55

Güncelleme: 18.06.2024 - 11:55

Ünlü isimler yaz mevsimiyle birlikte plaj keyfini çıkarmak için harekete geçti ve sosyal medya hesapları üzerinden renkli fotoğraflarını paylaştı. Tatilin keyfini sürerken denizin, güneşin ve kumsalın tadını çıkaran ünlüler, takipçilerini de bu anlardan mahrum bırakmadı. İşte o fotoğraflar...

MELİSA ASLI YAZICI

NESLİHAN ATAGÜL



DİLAN ÇİÇEK DENİZ

HAZAR ERGÜÇLÜ



NESRİN CAVADZADE



BURAK GACEMER - LARISSA GACEMER



AÇELYA TOPALOĞLU



ŞÜKRÜZ ÖZYILDIZ

BURCU ESMERSOY



HADİSE

BARIŞ KILIÇ

MİNE TUGAY





