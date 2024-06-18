Sosyal medyada çok konuşuldu: Ünlülerden tatil pozları
Ünlü isimler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlara indi ve birbirinden renkli fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü isimler yaz mevsimiyle birlikte plaj keyfini çıkarmak için harekete geçti ve sosyal medya hesapları üzerinden renkli fotoğraflarını paylaştı. Tatilin keyfini sürerken denizin, güneşin ve kumsalın tadını çıkaran ünlüler, takipçilerini de bu anlardan mahrum bırakmadı. İşte o fotoğraflar...
MELİSA ASLI YAZICI
NESLİHAN ATAGÜL
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
HAZAR ERGÜÇLÜ
NESRİN CAVADZADE
BURAK GACEMER - LARISSA GACEMER
AÇELYA TOPALOĞLU
ŞÜKRÜZ ÖZYILDIZ
BURCU ESMERSOY
HADİSE
BARIŞ KILIÇ
MİNE TUGAY
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