Tedavisi tamamlanan yavru yaban keçisi doğaya bırakılacak
Hakkâri'de yurttaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Van'da tedavisi tamamlanan yavru yaban keçisi doğaya bırakılacak.
Hakkâri’de duyarlı yurttaşlar tarafından yaklaşık 2 ay önce bitkin halede bulunan yavru yaban keçisi için Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yavru yaban keçinin rehabilitasyon ve tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı.
Yavru keçinin tedavisinin tamamladığını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van Gölü havzasının etrafında, hem Gürpınar çevresinde, hem Hakkari'de hem Çatak'ta dağ keçileri yaşamakta. Bir yerde nüfus varsa hastalanan da olacak. Son olarak yaklaşık 2 ay önce Hakkâri'de vatandaşlar tarafından bulunup göğüs tarafında bir şişlik şikayetiyle geldi. Bu dönemini bizim yanımızda atlattı. Genel durumu düzeldi. Yakında sürüyle buluşturmak için Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Ekipler, korunaklı olan, korudukları bir alana salı verecekler. Salı verildikten sonra sürülerle temasa girip girmediğini veya oraya alışıp alışmadığını takip edecek. Bizim tahminlerimize göre alışacak” dedi.
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