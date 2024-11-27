Tehlikeli hastalık gençleri tehdit ediyor: Uzmanlar artışın nedenini araştırıyor!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 27.11.2024 - 17:40

Kanser her zaman endişe verici bir hastalık olmuştur ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde hem teşhis hem de tedavide daha başarılı hale geldik. Vücudumuzun hangi bölgesinde kanser hücrelerinin geliştiğini tespit edebiliyor ve bu kanser türüne yakalanma olasılığını artıran veya azaltan faktörleri belirleyebiliyoruz. Ancak, Cancer Research UK’nin araştırmasına göre, doktorlar ülkede daha fazla vakasını gördükleri bir kanser türüyle karşı karşıya. Üstelik bu artış özellikle gençlerde görülüyor.

SAFRA KESESİ KANSERİ GENÇLERDE YÜKSELİŞTE

Safra kesesi kanseri nadir görülen bir kanser türüdür, ancak 90’ların başından bu yana 24-49 yaş arası Britanyalılar arasında bu gastrointestinal kanser vakalarında %84 artış yaşandı. Safra kesesi, karaciğerin yakınında elma büyüklüğünde bir organdır ve vücudun yediğimiz yağları parçalamak için kullandığı safra maddesini depolamakla görevlidir.

DIYET DEĞİŞİKLİKLERİ VE MİKROBİYOM ETKİSİ

Uzmanlar, artışın nedeninin son yıllarda gençler arasında meydana gelen diyet değişiklikleri olabileceğine inanıyor. Bu durum, bağırsaklarımızdaki bakteri dengesi olan mikrobiyom üzerinde ince değişikliklere yol açabilir. Özellikle ultra işlenmiş ve işlenmiş gıdaların yoğun olarak tüketildiği diyetlerin, kişinin belirli kanser türlerini geliştirme riskini artırdığı düşünülmektedir.

VAKALARIN SAYISI VE DEMOGRAFİK VERİLER

Birleşik Krallık’ta safra kesesi kanseri vakaları nadirdir ve her yıl sadece 1.000’in biraz üzerinde vaka teşhis edilmektedir. Ayrıca, vaka sayıları küçük kalmaktadır; 25 ila 49 yaş grubunda yılda ortalama sadece yaklaşık 35 yeni kişi teşhis edilmektedir. Bu sayı, daha yaşlı Britanyalılar arasında görülen yüzlerce vakayla karşılaştırıldığında düşüktür, ancak gençlerdeki artış dikkat çekicidir.

Onkoloji konusunda uzmanlaşmış ve kanser alanında önde gelen bir otorite olarak tanınan Profesör Karol Sikora, artışın yıllardır belirgin olduğunu belirtti. Diyetin bir faktör olma olasılığını vurgulamasının yanı sıra, modern yaşamda görülen diğer olasılıkları da sıraladı. Kirlilik, alkol tüketimi, abur cubur tüketimi ve daha stresli yaşamların, bir kişinin mikrobiyomu üzerinde etkili olabileceğini ve dolayısıyla kanser riskini artırabileceğini söyledi. Ancak, bu artışın tek bir nedene bağlanmasının zor olduğunu da ekledi. “Bunu tek bir faktöre indirgemek imkânsız… Bu durumu etkileyebilecek karmaşık bir dizi şey var” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM VE FARKINDALIK

Teknolojideki ilerlemeler sayesinde kanserin teşhisi ve tedavisinde daha başarılıyız. Ancak bu yeni bulgular, özellikle genç nüfus arasında, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Uzmanlar, işlenmiş gıdalardan uzak durmanın, alkol tüketimini sınırlamanın ve stres yönetiminin kanser riskini azaltmada etkili olabileceğini belirtiyor.