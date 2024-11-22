Uzmanlar uyardı: 'Kalsiyum eksikliği, ileride kalp ritim sorunlarına yol açabilir'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:23

Kalsiyum, kemik sağlığı, kas fonksiyonları, kan pıhtılaşması ve sinir iletimi gibi vücut için kritik işlevlere sahiptir. Eksikliği durumunda vücutta ciddi sağlık problemleri görülebilir.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Yetim, kalsiyum eksikliğinin kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesine neden olduğunu belirterek, özellikle yaşlı bireylerde osteoporoz açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN 7 ÖNEMLİ NEDENİ

Dr. Yetim, kalsiyum eksikliğine neden olabilecek başlıca faktörleri şu şekilde sıraladı:

Yetersiz beslenme: Kalsiyum açısından zengin gıdaların az tüketilmesi. D vitamini eksikliği: Kalsiyum emilimini engeller. Böbrek sorunları: Kalsiyum dengesini bozar. Hormonal dengesizlikler: Paratiroid hormonu veya tiroit sorunları. Yaş faktörü: Yaşlanma ve menopoz sonrası kalsiyum kaybı. Aşırı alkol/kafein tüketimi: Kalsiyum emilimini azaltır. Bazı ilaçlar: Diüretikler, kortikosteroidler gibi ilaçlar kalsiyumu düşürebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalsiyum eksikliği belirtileri hafif ya da ciddi olabilir. Dr. Yetim, en yaygın belirtileri şu şekilde sıraladı:

Kas krampları ve spazmlar.

Karıncalanma veya uyuşma hissi.

Kemiklerde ağrı ve zayıflama.

Diş problemleri ve çürükler.

Zihinsel karışıklık, depresyon.

Düzensiz kalp atışı (aritmi).

Cilt kuruluğu ve tüylenme.

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Kalsiyum eksikliği tedavi edilmediğinde ortaya çıkabilecek hastalıklar:

Osteoporoz: Kemiklerin kırılgan hale gelmesi.

Kemiklerin kırılgan hale gelmesi. Osteomalazi: Kemik yumuşaması, kas zayıflığı ve ağrı.

Kemik yumuşaması, kas zayıflığı ve ağrı. Diş sorunları: Diş kaybı ve çürükler.

Diş kaybı ve çürükler. Cilt ve tırnak problemleri: Kuruluk ve tırnak kırılmaları.

Kuruluk ve tırnak kırılmaları. Kas ve sinir sorunları: Spazmlar ve zayıflama.

Spazmlar ve zayıflama. Kalp problemleri: Kalp ritim bozuklukları.

Kalp ritim bozuklukları. Tetani: Ağrılı kasılmalar ve kramplar.

KALSİYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Kalsiyum eksikliğini önlemek için tüketilmesi önerilen besinler:

Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir.

Süt, yoğurt, peynir. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, brokoli, pazı.

Ispanak, brokoli, pazı. Kuruyemişler: Badem, ceviz.

Badem, ceviz. Balıklar: Sardalya, somon.

Sardalya, somon. Kuru baklagiller: Mercimek, fasulye.

Mercimek, fasulye. Tofu ve soya ürünleri: Yüksek kalsiyum içerir.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Uzm. Dr. Tuğba Yetim, kalsiyum eksikliği ile başa çıkmak için şu önerilerde bulundu:

Beslenme düzenine dikkat edin: Süt ürünleri, sebzeler ve kuruyemişler tüketin. D vitamini alımını artırın: Güneş ışığı ve D vitamini içeren besinler tüketin. Takviyeler kullanın: Doktor önerisi ile kalsiyum ve D vitamini takviyesi alın. Egzersiz yapın: Düzenli fiziksel aktivite ile kemik sağlığını destekleyin.

Kalsiyum eksikliği, erken dönemde fark edilip tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Doğru beslenme, düzenli egzersiz ve doktor kontrolünde alınan takviyelerle bu durumun önüne geçmek mümkündür.