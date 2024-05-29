Tek seferde çıkarıyor: Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:17

Güncelleme: 29.05.2024 - 18:17

Tükenmez kalemler, günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız pratik araçlardır. Ancak kazara kıyafetlerimize, mobilyalarımıza veya diğer yüzeylere bulaşan mürekkep lekeleri oldukça sinir bozucu olabilir. Endişelenmeyin! Doğru tekniklerle bu lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz. İşte tükenmez kalem lekelerini çıkarmanın etkili yöntemleri.

1. Kıyafetlerden Tükenmez Kalem Lekesi Çıkarma:

Alkol Bazlı Ürünler: İlk olarak, lekenin altına temiz bir bez veya kağıt havlu yerleştirin. Pamuklu bir bezi veya kulak çubuğunu izopropil alkol, el dezenfektanı veya saç spreyiyle ıslatın. Lekenin üzerine nazikçe tampon hareketlerle uygulayın. Mürekkebin alkolle çözülerek alta yerleştirdiğiniz beze geçtiğini göreceksiniz. İşlem bittikten sonra kıyafeti normal şekilde yıkayın.

Süt: Alternatif olarak, lekeyi sütte bekletebilirsiniz. Bir kabı sütle doldurun ve lekeyi içine daldırarak birkaç saat bekletin. Sonrasında lekeyi nazikçe ovalayarak çıkarın ve kıyafeti yıkayın.

2. Mobilyalardan ve Sert Yüzeylerden Tükenmez Kalem Lekesi Çıkarma:

Sirke ve Karbonat: Mobilyalarınızda veya sert yüzeylerde oluşan lekeler için sirke ve karbonat karışımını kullanabilirsiniz. Bir kaşık karbonatı bir miktar sirkeyle karıştırarak macun kıvamına getirin. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın ve birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silin.

Bulaşık Deterjanı: Biraz bulaşık deterjanını suyla karıştırın ve lekenin üzerine uygulayın. Yumuşak bir bez veya süngerle lekeyi nazikçe ovalayın. Sonrasında temiz suyla durulayın ve kuru bir bezle silin.

3. Halılardan Tükenmez Kalem Lekesi Çıkarma:

Mısır Nişastası ve Süt: Halıdaki tükenmez kalem lekeleri için mısır nişastası ve süt karışımı etkili olabilir. Bir miktar mısır nişastasını sütle karıştırarak macun yapın. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra karışımı süpürerek veya vakumla temizleyin.

Tıraş Köpüğü: Tıraş köpüğünü doğrudan lekenin üzerine uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Sonrasında nemli bir bezle köpüğü silerek temizleyin.