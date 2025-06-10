Tekirdağ’da her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? Tekirdağ Kiraz Festivali nerede?

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Festival, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. F

2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI

12 Haziran Perşembe

16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı

18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı’ndan Başlıyor)

19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması

21.00 – Ritim-i Ahenk

22.30 – Destanların Dansı

13 Haziran Cuma

21.00 – Yüksek Sadakat

22.30 – Zeynep Bastık

14 Haziran Cumartesi

19.45 – Kerekes Band

21.00 – Simge

22.30 – Reynmen

15 Haziran Pazar

21.00 – Intro Quartet

22.30 – Gülben Ergen