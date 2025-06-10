Tekirdağ’da her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? Tekirdağ Kiraz Festivali nerede?
TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ NE ZAMAN?
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Festival, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. F
2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI
12 Haziran Perşembe
16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı
18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı’ndan Başlıyor)
19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması
21.00 – Ritim-i Ahenk
22.30 – Destanların Dansı
13 Haziran Cuma
21.00 – Yüksek Sadakat
22.30 – Zeynep Bastık
14 Haziran Cumartesi
19.45 – Kerekes Band
21.00 – Simge
22.30 – Reynmen
15 Haziran Pazar
21.00 – Intro Quartet
22.30 – Gülben Ergen