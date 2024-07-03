Tekirdağ'ın tescilli lezzetinde hasat başladı, eylül ayına kadar sürecek: 5 bin 430 ton rekolte bekleniyor!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:05

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:05

İl genelinde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan soğan mesaisi, tarlalarda öğleye dek sürüyor.

Bu yıl Tekirdağ'da 4 bin 630 dekarda ekilen tescilli Tekirdağ soğanından 5 bin 430 ton rekolte bekleniyor. Hasat eylül ayına kadar devam edecek.

Üretici Günal Deveci, AA muhabirine soğanda verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

Tekirdağ soğanının geleneksel yöntemlerle üretildiğini aktaran Deveci, coğrafi işaretle birlikte Tekirdağ soğanının kıymetinin daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti.

Deveci, Tekirdağ soğanını başta İstanbul olmak üzere çevre illere sattıklarını belirterek, "Tohum, ata tohumu. Babam öldü ama 1940'tan bu yana soğancılık yapılıyordu. Hala o tohumu kullanıyoruz. Burada herkeste bu döngü vardır. Herkesin tohumu devam etmektedir." dedi.

Tekirdağ soğanının yüzde 85 kuruluğa sahip olduğunu vurgulayan Deveci, bu özelliğinin onu değerli kıldığını aktardı.