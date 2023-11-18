Tekneden düşmüştü: Orhan Gencebay sağlık durumunu açıkladı
Geçirdiği tekne kazası hakkında konuşan Orhan Gencebay, "Kötü bir kaza atlattık ama bir şey olmadı. Kafamızın üzerine düşmediğimiz için sorun yok" dedi.
Geçen aylarda eşi Sevim Emre ile Baltalimanı'ndaki yalı
dairelerine giderken tekneden düşerek yaralanan sanatçı Orhan Gencebay,
geçtiğimiz gece Dijital Dünya'nın En'leri Ödül Töreni'ne katıldı.
Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen sanatçı, geçtiğimiz
aylarda tekneden düşmesi ile ilgili konuştu.
79 yaşındaki Gencebay, sağlık durumu hakkında bilgi vererek,
"Evet kötü bir kaza atlattık ama bir şey olmadı. Kafamızın üzerine
düşmediğimiz için sorun yok. Sırtımın üstüne düştüm betona, kalıcı bir hasar
oluşmadı şükürler olsun" dedi.
'MÜZİK ÇÖKMEDİ AMA ÜRETİM DURDU'
Yeni çalışmalar içerisinde olduğunu da belirten Gencebay,
müzik dünyasındaki son gelişmeler hakkında konuştu. Sanatçı, "Müzik
dünyası son zamanlarda çok değişti. Şu anki durumu anlatmak istersek müzik
çökmedi ama üretim durdu bence. Müziğe gereken önem verilmiyor. Müzik
sektöründeki ilgililer daha duyarlı olmalı" ifadelerini kullandı.
Gencebay sözlerine şöyle devam etti:
"Ben gerekeni yapmaya her zaman hazırım. Sektör şu anda
maddi olarak da manevi olarak da iyi değil. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz
bu camiada iş bulabilecekler mi? Binlerce öğrenci mezun ediliyor ama çalışmak
için iş bulunamıyor. 15-20 kişi var rahat geçinen maddi olarak. Ben de onlardan
birisiyim. Benim ihtiyacım yok Allah'a şükür. Bu soruna çözüm bulmalıyız."
NE OLMUŞTU?
Orhan Gencebay, geçtiğimiz temmuz ayında evine yakın bir
iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düşmüştü. Hastaneye kaldırılan
Gencebay, “Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni” demişti.
Sevim Emre, CNN Türk'e telefonla bağlanarak, çok ciddi bir
kaza atlattıklarını ifade etmiş ve şöyle konuşmuştu:
"Çok büyük bir şey atlattı. Çok kötü sonuçlar da olabilirdi. Rabbime şükürler olsun ucuz atlattık diyorum. Çünkü tekneden düştü ve betona düştü. Hemen hastaneye götürdük. Bakıldı, tomografi çekildi. Kırık olmadığını çok şükür söylediler. Ona şükrettik tabii ki ama çok büyük bir et ezilmesi var. İnanır mısınız ben hayatımda böyle bir çürük görmedim. Yani böyle simsiyah. İnanın çok korkunç bir şey."
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