Tekneden düşmüştü: Orhan Gencebay sağlık durumunu açıkladı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 18.11.2023 - 16:33

Geçen aylarda eşi Sevim Emre ile Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine giderken tekneden düşerek yaralanan sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz gece Dijital Dünya'nın En'leri Ödül Töreni'ne katıldı.

Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen sanatçı, geçtiğimiz aylarda tekneden düşmesi ile ilgili konuştu.

79 yaşındaki Gencebay, sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Evet kötü bir kaza atlattık ama bir şey olmadı. Kafamızın üzerine düşmediğimiz için sorun yok. Sırtımın üstüne düştüm betona, kalıcı bir hasar oluşmadı şükürler olsun" dedi.

'MÜZİK ÇÖKMEDİ AMA ÜRETİM DURDU'

Yeni çalışmalar içerisinde olduğunu da belirten Gencebay, müzik dünyasındaki son gelişmeler hakkında konuştu. Sanatçı, "Müzik dünyası son zamanlarda çok değişti. Şu anki durumu anlatmak istersek müzik çökmedi ama üretim durdu bence. Müziğe gereken önem verilmiyor. Müzik sektöründeki ilgililer daha duyarlı olmalı" ifadelerini kullandı.

Gencebay sözlerine şöyle devam etti:

"Ben gerekeni yapmaya her zaman hazırım. Sektör şu anda maddi olarak da manevi olarak da iyi değil. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz bu camiada iş bulabilecekler mi? Binlerce öğrenci mezun ediliyor ama çalışmak için iş bulunamıyor. 15-20 kişi var rahat geçinen maddi olarak. Ben de onlardan birisiyim. Benim ihtiyacım yok Allah'a şükür. Bu soruna çözüm bulmalıyız."

NE OLMUŞTU?

Orhan Gencebay, geçtiğimiz temmuz ayında evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düşmüştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, “Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni” demişti.

Sevim Emre, CNN Türk'e telefonla bağlanarak, çok ciddi bir kaza atlattıklarını ifade etmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Çok büyük bir şey atlattı. Çok kötü sonuçlar da olabilirdi. Rabbime şükürler olsun ucuz atlattık diyorum. Çünkü tekneden düştü ve betona düştü. Hemen hastaneye götürdük. Bakıldı, tomografi çekildi. Kırık olmadığını çok şükür söylediler. Ona şükrettik tabii ki ama çok büyük bir et ezilmesi var. İnanır mısınız ben hayatımda böyle bir çürük görmedim. Yani böyle simsiyah. İnanın çok korkunç bir şey."