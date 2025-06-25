Telefonunuzu tuvalete götürmeyin! İşte sebebi...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, bu alışkanlıkların ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilen E. coli ile akciğer enfeksiyonlarına yol açabilen Pseudomonas riski taşıdığını belirtti.

“Eller sabunla yıkansa bile her yere temas eden telefon ya da tablete yeniden dokunulduğunda bulaş mümkündür. Bu nedenle bu tür ürünlerin düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

ŞAHSİ EŞYALAR İYİ DEZENFEKTE EDİLMELİ

Uzm. Dr. Bal, sadece cep telefonları değil, havlu, diş fırçası, tarak gibi tüm şahsi eşyaların klozet bölgesinden uzak tutulması gerektiğini vurguladı:“Çıplak gözle görülmeyen bakteriler şahsi eşyaların üzerinden kişiye bulaşabilir. Mümkün mertebe şahsi eşyaların yüzde 70 alkol içeren dezenfektanlarla temizlenmesi, toplu kullanım alanlarından çıkarken el temizliğinin doğru yapılması hastalıklardan koruyucu olmaktadır.”

BESİN TEMİZLİĞİNDEN EMİN OLUN

Özellikle yaz aylarında E. coli bakterisiyle daha sık karşılaşıldığını belirten Dr. Bal, şunları söyledi:“Genellikle şiddetli ishale neden olan Escherichia coli vakaları dışkı veya ağız yoluyla bulaşır. Bu, görülemeyecek kadar küçük dışkıdaki bakterilerin ağız ve sindirim sistemine girmesiyle meydana gelir. Buna neden olan kaynaklar bozulmuş veya çiğ besinlerle kirli sulardır. Temizliğinden emin olunmayan besinlerin, pastörize edilmemiş sütlerin tüketilmemesi önemlidir. Ev ve bulunulan bölgelerin hijyen içinde olması, artan yemeklerin güvenli biçimde muhafaza edilmesi bu bakteriden korunmada etkili olmaktadır.”